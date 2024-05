Fedez, la stoccata di J-Ax: «Non ho rispetto per chi fa una vita spericolata quando ha un figlio»

di Dajana Mrruku

L'amicizia tra Fedez e J-Ax potrebbe essere nuovamente in pericolo. I due rapper non sono stati visti insieme recentemente, soprattutto dallo scoppio del pandoro gate e la separazione da Chiara Ferragni. Fedez ha ricominciato ad uscire con i suoi vecchi amici, ma tra questi non è mai apparso J-Ax: che l'amicizia tra i due sia arrivata al capolinea (di nuovo)?

Solo qualche mese fa, Alessandro Aleotti (vero nome di J-Ax) diceva del suo amico: «È molto estremo: estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante. E a me queste robe piacciono. È una persona che vive secondo le sue regole, un po’ un anarchico, ma anche un imprenditore molto intelligente».

Tuttavia, durante l'ultima intervista a Radio Deejay, la frase pronunciata da J-Ax è suonata come una frecciatina molto pesante nei confronti del suo ex compare Fedez.

La frecciatina di J-Ax

«Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone.

Queste affermazioni molto dure sono suonate come una frecciatina al suo amico Fedez, tanto che sotto i commenti sotto al post che riporta la sua dichiarazione, in molti hanno citato proprio il rapper che recentementre ha trascorso alcuni momenti al Pronto soccorso. Nulla di preoccupante, ha detto Federico Lucia, ma per alcuni questo è il segno che il suo corpo gli sta imponendo una pausa dal suo recente stile di vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA