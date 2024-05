Franco Bonzi e la finta Dua Lipa, a Chi l'ha visto il cubista Mizuno: «Ci sono persone che clonano le carte»

di Cristina Siciliano

Federica Sciarelli a Chi l'ha visto torna sul misterioso caso di Franco Bonzi, l'uomo è stato raggirato da una finta Dua Lipa e scomparso a Milano. L'incredibile sta nel fatto che si ipotizza che l'autore della truffa avrebbe potuto rubare l'identità a un altro uomo. La svolta sulle indagini è arrivata grazie ad un codice fiscale che la falsa Dua Lipa inviava alla vittima per ricevere soldi attraverso PostePay. Da qui la triste scoperta. Il codice apparterrebbe a Marcello, 58enne noto nel catanese come il cubista Mizuno e per professione balla per strada. Un video lo incastra: il Cubista afferma di aver ballato con Dua Lipa a Roma. Oggi in studio di Chi l'ha visto, Marcello ha deciso di rispondere alle domande di Federica Sciarelli.

Le parole di Mizuno

«Ho fatto la denuncia di aver smarrito la PostePay - ha spiegato Mizuno -.

C'è una lettera di istruzioni lasciata da Gianfranco al figlio sul suo computer. «Dieci giorni fa erano arrivati 40mila euro. Vedi di trovare il modo di ottenerli - si legge -. Anche poco alla volta». La procura di Milano sta indagando per istigazione al suicidio contro ignoti.

«Io credo che sia sotto qualcuno che sta decidendo il tutto. Perché i documenti risalgono a lui. Quindi due sono le cose: lui può essere la finta Dua Lipa oppure c'è qualcuno che controlla tutto», ha sottolineato il figlio di Franco Bonzi.

