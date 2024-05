Cerca di avvelenare 10 colleghi con il caffè per tre anni, ai domiciliari operatore del 118

di Redazione Web

Ha tentato di avvelenare i colleghi per tre anni consecutivi, inserendo delle sostanze all'interno dei caffè. È quello per cui un uomo di 44 anni, ex coordinatore infermieristico di un ospedale di Bologna, è stato messo ai domiciliari per stalking e lesioni sul posto di lavoro.

A decidere la condanna sono stati i giudici del tribunale del Riesame, secondo i quali è certo che l'uomo abbia cercato di intossicare i colleghi dal 2020 al 2023.

Cosa è successo

Non sono ancora chiari i motivi per cui l'uomo ha agito costantemente.

Il tribunale, per decidere la pena, si è soffermato sul clima di paura, sospetto e diffidenza generasi nell'ambiente di lavoro dopo gli avvelenamenti: nessuno lasciava più cibi o bevande incustoditi e gli operatori di elicotteri hanno detto che non lasciavano incustodite neppure le funi di sicurezza, per timore che qualcuno le manomettesse.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 16:00

