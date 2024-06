Micol Olivieri, giornata no: «Ho trovato il vetro dell'auto spaccato. Poi qualcuno ha hackerato il mio profilo Instagram» L'ex attrice della serie televisiva I Cesaroni ha spiegato nelle sue Instagram stories che questo non è un periodo semplice per lei







di Cristina Siciliano Micol Olivieri, ex attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, dopo una giornata di mare rilassante, è stata vittima di due spiacevoli episodi: non solo qualcuno ha rotto il vetro della sua macchina ma hanno cercato anche di rubare il suo profilo Instagram. «Hanno provato ad hackerarmi il profilo». Sono queste le prime parole di Micol Olivieri prima di spiegare nel dettaglio cosa è successo. Le parole di Micol Olivieri «Stamattina ho trovato il vetro della macchina spaccato - ha spiegato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -. Un delirio ma per fortuna non hanno rubato nulla. Poco dopo, appena ho acceso il telefono (che era scarico), mi sono resa conto che non riuscivo ad accedere a Instagram. Micol Olivieri, mamma di Arya e Samuel, ha spiegato anche di aver avuto una forte discussione con suo figlio. «Abbiamo avuto una forte litigata - ha spiegato -. Lui negli ultimi giorni mi sta mettendo alla prova. Sono molto sconfortata, gli ho tolto tutto e l'ho messo in punizione infatti domani non andrà a giocare la partita». Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 17:08

