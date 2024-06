Elezioni europee e amministrative, Italia ai seggi: quando, dove e per cosa si vota

È arrivato l'Election day. Oggi sabato 7 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 i seggi sono aperti per eleggere i 76 membri italiani del Parlamento europeo, per le amministrative in 3.698 Comuni e per rinnovare il presidente e il Consiglio regionale del Piemonte.

L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi è sprovvisto di quest'ultima potrà richiederla, anche nei giorni della votazione, all'ufficio elettorale del proprio Comune.