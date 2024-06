Israele, Noa Argamani e altri tre ostaggi liberati dalle forze speciali: la studentessa era stata rapita durante il rave party

Forze speciali dell'Idf hanno recuperato 4 ostaggi israeliani vivi a Gaza: si tratta di Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov. Lo ha riferito la tv Kan. Lo Shin Bet e l'Idf hanno confermato il recupero dei 4 ostaggi vivi nel centro della Striscia di Gaza. I 4 erano stati rapiti da Hamas al Festival musicale Nova.

Noa Argamani liberata, chi è la studentessa israeliana rapita durante il rave in Israele: il video della cattura, le grida d'aiuto e il destino incerto

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40) were rescued in a special operation by the IDF, ISA and Israel Police from 2 separate locations in the heart of Nuseirat after being kidnapped by Hamas from the Nova music festival.



They are in good… pic.twitter.com/PnkjL4GRQz — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2024

«Gli ostaggi - hanno detto in una nota congiunta - sono stati salvati dallo Shin Bet e dai combattenti dell'esercito da due luoghi diversi durante l'operazione nel cuore di Nuseirat. Le loro condizioni mediche sono normali e sono stati trasferiti al Centro medico Sheba-Tel Hashomer per ulteriori esami medici. Le forze di sicurezza continuano ad agire con tutti gli sforzi per salvare i rapiti». Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog hanno parlato con Noa. La ragazza è in buone condizioni ed è sottoposta a controlli in un ospedale del centro di Israele.

GANTZ

Il ministro del Gabinetto di guerra e leader centrista Benny Gantz ha cancellato la conferenza stampa di questa sera sulla scadenza dell'ultimatum dato al premier Benyamin Netanyahu sul cambio di politica nella guerra a Gaza, pena l'uscita dal governo. L'annuncio è arrivato subito dopo la notizia che l'Idf ha liberato 4 ostaggi israeliani a Gaza.

Netanyahu a Noa: non ti abbiamo data per persa

«Non ti abbiamo dato per persa neanche per un momento.

«Sono molto emozionata, non parlo ebraico da così tanto tempo». Queste le prime parole che Noa Argamani ha pronunciato nella conversazione avuta con con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, dopo la sua liberazione da Gaza. «Neppure per un minuto - ha risposto Netanyahu - abbiamo smesso di pensare a te e non ci siamo arresi. Non so se ci hai creduto ma noi non ci siamo arresi».

Noa Argamani con il padre

LE REAZIONI DELLE FAMIGLIE

«L'eroica operazione dell'Idf che ha liberato e riportato a casa Noa Argamani, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov e Almog Meir Jan è un trionfo miracoloso. Ora, con la gioia che travolge Israele, il governo deve ricordare il suo impegno a riportare indietro tutti i 120 ostaggi ancora detenuti da Hamas: i vivi per la riabilitazione, gli uccisi per la sepoltura». Lo dichiara il Forum delle famiglie degli ostaggi. «Continuiamo a chiedere alla comunità internazionale di esercitare la necessaria pressione su Hamas affinché accetti l'accordo proposto e rilasci gli altri 120 ostaggi tenuti prigionieri. Ogni giorno è un giorno di troppo». Noa ha già riabbracciato il padre in un video che circola sui social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 13:47

