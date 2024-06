Marika Cucchiarini, mamma va a prendere il figlio in discoteca, un ubriaco la tampona con l'auto e la uccide: aveva 45 anni In auto con lei c'erano suo figlio e altri tre ragazzi, tutti 18enni: la donna li stava riaccompagnando a casa dopo una serata in discoteca







di Redazione Web Muore all'ospedale Maggiore di Bologna dopo uno scontro in auto causato da un ubriaco alla guida. La vittima è Marika Cucchiarini, una mamma di 45 anni coinvolta in un terribile incidente avvenuto alle 2 di giovedì 6 giugno, lungo la strada statale 16 Adriatica, nei pressi di San Nicolò, in provincia di Ferrara. L'incidente dopo la festa in discoteca La donna era andata a prendere il figlio 18enne e alcuni amici in discoteca. Secondo una prima ricostruzione, la loro auto, una Citroen C3, è stata tamponata da una Renault Clio che viaggiava ad alta velocità, condotta da un giovane di 24 anni. M.L., anche lui di ritorno da una festa con gli amici, è risultato essersi messo alla guida da ubriaco, ed è stato arrestato dai carabinieri e messo ai domiciliari. Nella mattinata di sabato 8 giugno, il suo arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Ferrara, che gli ha confermato la detenzione domiciliare. Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 14:56

