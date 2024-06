Influencer adottano un bambino autistico e dopo 3 anni lo "restituiscono": «Non sapevamo dei suoi bisogni speciali»

Un bambino adottato e poi «restituito», alla stregua di un acquisto online, dopo la diagnosi di autismo. Nel 2020, la YouTuber Myka Stauffer e suo marito James fecero notizia in tutto il mondo per aver abbandonato il bambino di quattro anni che avevano adottato dalla Cina, quasi tre anni dopo averlo accolto nella loro famiglia. All'epoca, la coppia dell'Ohio affrontò una forte reazione negativa dopo aver pubblicato un video in lacrime in cui spiegavano di aver deciso di «riportare a casa» Huxley, a cui era stato diagnosticato l'autismo, dicendo che «c'erano molti più bisogni speciali di cui non erano a conoscenza».