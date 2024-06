Alessandra Mastronardi sorridente a una serata mondana: il dettaglio non mente, ma è ancora mistero sul divorzio da Sannino

di Dajana Mrruku

Un matrimonio non a lieto fine, quello di Alessandra Mastronardi che sembra aver detto addio al marito Giampaolo Sannino prima ancora di festeggiare il primo anniversario dal fatidico "Sì". Nessuna ufficializzazione, ma alcuni dettagli non lasciano intendere altro. I due si erano sposati ad Anacapri l'8 luglio 2023, con una grandissima cerimonia nella chiesa di Santa Lucia e la festa si era poi trasferita a La canzone del mare, location con vista sui Faraglioni. Un sogno che però sembra essere durato troppo poco perché già dall'inizio del 2024, a gennaio, Gianpaolo avrebbe abbandonato il tetto coniugale per non farvi più ritorno.

Gli indizi sul divorzio

Alessandra Mastronardi è stata ospite al McKim Medal Gala a Roma ieri sera, 5 giugno 2024, evento organizzato dall'America Academy in Rome, dove ha sfilato sul red carpet, indossando un bellissimo abito azzurro di Giorgio Armani.

L'attrice romana ha cancellato tutte le foto su Instagram del suo matrimonio con Gianpaolo Sannino, come se quel giorno di luglio non fosse mai esistito e, dulcis in fundo, ha smesso di seguire l'ormai ex marito sui social. Alessandra Mastronardi non ha rivelato nulla, né tantomeno ufficializzato altro su sul suo divorzio dall'odontoiatra, ma questi piccoli indizi social sembrano parlare per lei.

L'attrice è apparsa serena e felice durante questo evento nella Capitale, segno che sta tornando a sorridere dopo un periodo sicuramente burrascoso della sua vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 20:20

