«Punture, disidratazione e scottature: cosa fare e non fare in vacanza in questi casi»: i consigli del medico star dei social

Sui social è una vera e propria star, nel mondo "reale" è un medico che opera al pronto soccorso. Per coniugare le due vite, il dottor Jordan Wagner, noto anche come Doctor ER, utilizza le varie piattaforme per informare i suoi follower e divulgare metodi e consigli per curarsi o prevenire infortuni, oltre a realizzare "video reaction", ossia clip in cui commenta film e serie tv giudicando la veridicità delle scene mediche all'interno di esse. In un'intervista al Daily Mail, il dottor Wagner ha risposto ad alcune domande su come trattare malattie, punture, scottature e altri piccoli inconvenienti quando ci si trova in vacanza.

Scottatura

Per il Doctor ER, si può applicare «l'aloe vera o una lozione lenitiva sulla zona colpita». Inoltre, ha consigliato di «bere molta acqua per rimanere idratati e prendere degli antidolorifici per ridurre l'infiammazione e il dolore». Al contrario, il consiglio è quello di «non "staccare" la pelle scottata dal sole e, soprattutto, non ignorare i sintomi gravi come vesciche, febbre o brividi, che potrebbero richiedere l'intervento di un medico».