Bagaglio perso dopo l'atterraggio, lei lo ritrova con l'Apple Watch e fa arrestare il ladro: era un dipendente dell'aeroporto

La sua valigia, dopo l'atterraggio, non era sul nastro trasportatore dell'aeroporto: l'incubo di tanti passeggeri si è trasformato in realtà per Paola Garcia, che è scesa dal volo e per due ore ha atteso di veder apparire il suo bagaglio rosa, senza successo. Eppure non si è data per vinta e anziché lasciarsi immobilizzare dal panico ha deciso di prendere il metaforico toro per le corna e usare il suo Apple Watch per localizzare i suoi averi. La sua indagine "privata" ha presto dato i suoi frutti: la valigia si trovava in casa di un 29enne, dipendente dell'aeroporto, e la donna è andata a recuperarlo di persona.

La vicenda

«Nella mia testa ho un pensiero fisso, ovvero che ho bisogno del mio computer perché frequento l'università - dichiara Paola Garcia, come riportato da Independent -. Sono disposta a tutto per recuperarlo, e quindi ho aspettato per almeno due ore al nastro trasportatore». L'attesa, tuttavia, è stata inutile: il bagaglio non era lì. Il primo passo, allora, è stato informare la compagnia aerea (Spirit Airlines) riguardo l'accaduto, e le è stato risposto che la valigia sarebbe stata spedita al suo indirizzo non appena fosse stata recuperata.

Non è una grande rassicurazione per Paola, però, che la mattina dopo ha avuto un'illuminazione: nel bagaglio, oltre al computer, c'era anche il suo Apple Watch, e avrebbe potuto utilizzare la funzione apposita per localizzarlo.

Dopo la localizzazione, Paola ha deciso di presentarsi all'indirizzo trovato in prima persona dato che avrebbe avuto «un test quel giorno» e aveva davvero, davvero bisogno del suo computer. Una volta lì, però, ha trovato diverse valigie nella proprietà e ha chiamato la polizia: «La prima cosa che mi hanno detto è stata "Cosa ci fai lì, è pericoloso"». Poi uno dei detective ha cercato l'indirizzo nel database interno dell'aeroporto e ha scoperto l'identità di Bazile, che lavorava proprio il giorno della scomparsa del bagaglio.

Più tardi, l'uomo è stato arrestato per furto. Spirit Airlines ha dichiarato di aver provveduto a «rimborsare la donna a titolo di cotesia, anche se al momento non siamo a conoscenza di alcuna prova riguardo il fatto che un dipendente Spirit sia coinvolto. Prendiamo seriamente qualsiasi accusa di questa natura e stiamo attualmente indagando».

