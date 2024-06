Papà muore d'infarto, il figlio di due anni trovato senza vita tra le sue gambe: «Erano lì da giorni». La scoperta dopo l'allarme dei vicini

di Redazione Web

Un bambino di due anni è stato trovato morto tra le gambe del papà (60 anni), anche lui trovato senza vita. La macabra scoperta è avvenuta all'interno di un appartamento dopo l'allarme lanciato da alcuni vicini che avevano chiamato la polizia per un odore strano che sentivano provenire dalla casa. Quando gli agenti sono arrivati davanti all'abitazione, hanno buttato giù la porta e, davanti ai loro occhi, si è presentata una scena da film dell'orrore.

Cosa è successo

Il caso è accaduto il 9 gennaio a Skegness, nel Lincolnshire (Inghilterra), e l'inchiesta sulla morte di papà e figlio è ancora in corso, spiega il Dailymail. Il piccolo Bronson Battersby è stato ritrovato dagli agenti rannicchiato sulle gambe del papà. Sembrava dormire ma, quando gli uomini si sono avvicinati, hanno visto che in realtà non respirava. Stessa sorte per Kenneth Battersby, il cui corpo è stato ritrovato dietro la porta del soggiorno. Il 60enne è morto a causa di un infarto e il bambino, invece, è morto qualche giorno più tardi, per disitradazione.

Bronson viveva insieme al papà dal 2022, quando l'uomo si è separato dalla compagna Sarah Piesse, 43 anni, che invece vive tutt'ora insieme agli altri due figli.

Il dolore della mamma

La mamma di Bronson ha visto per l'ultima volta suo figlio qualche giorno prima di Natale, data in cui ha avuto una discussione con il suo ex. Quando Sarah ha saputo che Kenneth e il suo piccolo di due anni erano morti, è stata spezzata dal dolore: «Se i servizi sociali avessero fatto il loro lavoro, Bronson sarebbe ancora vivo. Il mio bambino è morto di fame e di sete, è un dolore atroce. Non riesco a togliermi dalla testa il suo sorriso dolce e la sua gioia».

I familiari ricordano Bronson come un bambino pieno di vita e a cui piaceva suonare una piccola batteria. «Proviamo molta rabbia - hanno concluso i parenti del piccolo - Bronson non meritava una fine simile. Speriamo che sia fatta giustizia».

