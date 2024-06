Andrea Casiraghi compie 40 anni: il padre morì quando aveva 6 anni, le nozze con Tatiana, vive in montagna, chi è il figlio di Carolina di Monaco

Cosmopolita (parla quattro lingue, il francese, l’italiano, l’inglese e il tedesco), sportivo (ama lo sci ma anche l'equitazione, passione che lo accomuna alla sorella Charlotte), elegante e molto riservato. In poche parole: un vero principe azzurro. Andrea Casiraghi, primo figlio della Principessa Carolina e nipote del Principe regnante di Monaco, Alberto II, oggi, 8 giugno 2024, compie 40 anni. Da anni considerato un sex symbol, la rivista People lo ha incluso tra le “50 persone più belle” nel 1999, quando aveva solo 15 anni. Successivamente, ha addirittura superato il Principe William, piazzandosi al primo posto in un sondaggio del magazine britannico HELLO!, che lo ha eletto “il reale più elegante”. Nel 2008, un’altra conferma del suo fascino arriva dalla rivista Forbes che lo include fra i 10 giovani reali più affascinanti al mondo.