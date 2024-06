Georgina Rodriguez, vacanza extra lusso con Cristiano Ronaldo: in spiaggia con anello di diamanti, bracciale e orologio d'oro

di Redazione web

Georgina Rodriguez e il marito Cristiano Ronaldo si stanno rilassando nell'isola di Ummahat, in Arabia Saudita. La modella sta pubblicando svariati contenuti social per mostrare ai suoi fan dove si trova e come si rilassa durante il giorno. I milioni di follower della trentenne hanno, però, notato tutti i dettagli luccicanti all'interno delle sue foto postate su Instagram: Georgina per andare in spiaggia indossa gioielli super lusso che sono sempre con lei anche quando fa il bagno.

I gioielli di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e i loro cinque figli stanno trascorrendo una vacanza da sogno al St Regis Red Sea Resort, nei pressi di Jedda. La moglie dell'attaccante portoghese sta pubblicando molti contenuti social e i suoi fan hanno notato che anche quando è in spiaggia oppure in piscina indossa gioielli lussuosissimi. Ad esempio, nel selfie con il bikini rosa confetto, la modella porta al collo una collana con un ciondolo di smeraldo, oppure fotografa il suo pranzo, a base di toast e patatine fritte, e mostra il bracciale di Cartier (che costa quasi 9000 euro, 8700 per la precisione) e un orologio d'oro. Ma non è finita qui, perché Georgina ha pubblicato anche un brevissimo video in cui immerge la mano in acqua e mostra l'anello tempestato di brillanti.

Il mondo di Georgina

La serie di nuove foto pubblicate su Instagram da Georgina Rodriguez sono accompagnate dalla didascalia: «My World» ovvero «Il mio mondo».

