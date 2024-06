Natisone, il fratello di Cristian Molnar contro i soccorritori: «Operazione teatrale». Circa 100 uomini nel fiume per cercare il 25enne romeno I sommozzatori dei Vigili del fuoco in acqua, i fluviali in superficie, i volontari della protezione civile sulle sponde, stanno mappando tutte le aree, procedendo progressivamente per sezioni verso la confluenza con il Torre







di Redazione Web Cristian Molnar ancora disperso nel fiume Natisone. Nono giorno di ricerche del 25enne, che è stato travolto dalla piena del fiume insieme alle amiche Patrizia Cormos e Bianca Doros, queste ultime ritrovate senza vita dai soccorritori. I soccorritori, favoriti dal bel tempo, hanno sezionato il torrente in modo da procedere - adesso che le condizioni di visibilità lo permettono - andando per esclusione dal ponte Romano verso valle. I sommozzatori dei Vigili del fuoco in acqua, i fluviali in superficie, i volontari della protezione civile sulle sponde, stanno mappando tutte le aree, procedendo progressivamente per sezioni verso la confluenza con il Torre. Nel fine settimana l'assetto resterà immutato. Se le ricerche resteranno senza esito, domani sera al termine del decimo giorno di ricerche, saranno fatte delle valutazioni. La polemica sui soccorsi Lo sforzo è stato imponente: si sono mossi ogni giorno dagli ottanta ai cento soccorritori, con elicotteri, droni, imbarcazioni e unità cinofile. Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA