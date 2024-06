Il pulman della gita scolastica riparte dopo lo stop, studente 12enne dimenticato dai prof alla stazione di servizio

di Redazione web

La classe in gita scolastica in Emilia Romagna aveva fatto una tappa di rifocillamento in un autogrill a Zola Predosa, Bologna, e al rientro in pullman il responsabile del gruppo ha evidentemente contato male gli studenti, lasciandone uno a terra. Il pullman si era fermato intorno alle 19 dello scorso 2 giugno nell'area di servizio di Pioppa Est, sull'autostrada A14. Dopo una mezz'ora gli insegnanti hanno richiamato gli studenti per riprendere il viaggio, ma uno di loro, 12enne, non ha risposto all'appello, senza che nessuno se accorgesse. Il pullman con tutto il gruppo della gita è quindi ripartito lasciando il ragazzino all'autogrill senza cellulare né documenti.

Il recupero

Quando il pullman è giunto a Parma il referente ha notato che la classe non era al completo, e dopo un controllo, stavolta maggiormente accurato, si è accorto della mancanza dell'alunno.

Il ragazzino era ancora lì, agitato per la situazione in cui si era ritrovato. Gli agenti hanno saputo tranquillizzarlo e infine lo hanno riportato sano e salvo dai suoi compagni di classe.

