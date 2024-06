Daniel Osvaldo, la nuova fidanzata si chiama Elena Mannucci: «Si sono conosciuti durante un'intervista». Chi è lei: giornalista ed ex calciatrice

di Redazione web

Il cuore di Daniel Osvaldo starebbe battendo per una nuova ragazza. Lei è Elena Mannucci e ha 27 anni, 11 in meno dell'ex calciatore di Roma, Juventus e Inter. A riportare la notizia della probabile frequentazione è il settimanale Chi che racconta come si sono conosciuti i due e il fatto che, dopo essersi guardati per la prima volta, si siano innamorati. Insomma, un vero e proprio colpo di fulmine ma se lui è noto ai più, chi è Elena Mannucci?

Chi è Elena Mannucci?

Elena Mannucci sarebbe la donna che ha stregato Daniel Osvaldo. I due si starebbero frequentando da poco e, come si legge su Chi, si sarebbero conosciuti durante un'intervista a Firenze. Infatti, la 27enne è anche una giornalista e conduttrice televisiva conosciuta nella città toscana, dato che lavora per una televisione che parla di Fiorentina. Elena è una grande tifosa della squadra viola e questo è anche il motivo per cui, spesso, è inviata in campo o allo stadio. La 27enne non è solamente una giornalista ma è anche una calciatrice: è stata centrocampista al Siena, dove ha vinto la Serie C, e alla Lucchese, attualmente, gioca alla Pistoiese.

La frequentazione con Osvaldo

Stando a quanto riporta Chi ma anche molti media argentini, Elena Mannucci e Daniel Osvaldo starebbero trascorrendo molto tempo insieme e, anche se non è ancora certa la loro frequentazione, in molti hanno notato il dettaglio nelle loro storie Instagram di qualche giorno fa.

