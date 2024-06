Simone Borgese, chi è lo stupratore e perché è stato scarcerato? Ex concorrente di "Avanti un altro", ha una fidanzata e una figlia

«Perché, nonostante la mia denuncia, il processo e la condanna in più gradi di giudizio ha potuto reiterare il reato? Perché non è in carcere?». Domande che la tassista violentata da Simone Borgese nel 2015 a Piana del Sole continua a ripetersi da quando ha saputo della nuova violenza che l’uomo ha compiuto ai danni di una 26enne. Aveva chiesto scusa, Borgese, alla 43enne. Lo aveva fatto davanti ai giudici di piazzale Clodio ma anche attraverso alcune lettere mandate alla vittima dal carcere. Si diceva «pentito», «in preda alla droga quando ho abusato di quella donna». Ma i giudici non credettero alle sue parole, ritenendolo semplicemente un bugiardo. Neanche la 43enne gli aveva creduto e chiede per quell’uomo «pericoloso e vigliacco», «la garanzia che sia messo nella condizione di non poter far più del male a nessuno». Il gip, che a nove anni di distanza lo ha spedito ai domiciliari per una nuova violenza, lo definisce un uomo senza controllo e freni inibitori e non esclude che possa avere commesso altre violenze dalla scarcerazione del 2021. Di sicuro, l’8 maggio scorso, di nuovo nella stessa data, Borgese ha colpito ancora. Ha avvicinato una studentessa di 26 anni e l’ha fatta salire in auto con una scusa, raggiunta una stradina appartata ne ha abusato. Prima le ha chiesto anche l’età, meravigliato dalla risposta: «Ti facevo più piccola, al massimo ventenne». Forse Borgese cercava una ragazzina, come la diciassettenne che nel giugno del 2014 seguì nell’androne di casa e stuprò nell’ascensore.