Valentina Ferragni, domenica tra i mercatini con Matteo Napoletano. L'acquisto pazzo per il salotto: «È gigantesca!»

di Redazione web

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano hanno trascorso la loro domenica in giro per Milano dove si sono divertiti a visitare vari mercatini in cui hanno fatto acquisti a dir poco pazzi. L'influencer osservando attentamente le piante in vaso presenti all'esposizione si è letteralmente innamorata di una Sterlitzia alta quattro metri e ha deciso di comprarla per decorare un po' il salotto di casa sua. Matteo ha documentato tutto tramite le sue storie Instagram.

La pianta gigante di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni non ha proprio badato alle dimensioni del suo ultimo acquisto e ha deciso di comprare una pianta alta quattro metri per il salotto di casa. Nelle scorse ore, lei e il fidanzato Matteo Napoletano hanno visitato l'Orticola di Milano e l'influencer ha ammirato vari tipi di fiori e piante in vaso ma una in particolare ha attirato la sua attenzione: una Sterlitzia verde brillante e con delle foglie grandissime.

La partita a padel

Dopo aver sistemato la Sterlitzia in salotto, Valentina Ferragni e Matteo Napoletano hanno deciso di dedicarsi allo sport e sono andati a giocare a padel con alcuni amici. L'influencer, che ha provato questa disciplina solamente qualche settimana fa a Minorca, ha scritto: «La mia nuova ossessione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA