Compra una casa di soli 9 mq per risparmiare: «Abbasso la tavoletta del water per usarla come bancone da cucina»

Un americano di nome Ryan si è trasferito in una delle case più piccole al mondo in Corea del Sud e la ha mostrata su TikTok. Il motivo? Mostare i particolari sul suo nuovo stile di vita. Sui social la domanda degli utenti è stata spontanea: «Ma come si fa a cucinare in uno spazio così piccolo?».

La microcasa di Ryan

Le abbiamo viste in tv e poi sui social: le case dalle ridotte dimensioni hanno conquistato il pubblico. I profili Instagram che mostrano le cosiddette tiny house contano tutti 1 milione di follower o più, segno della grande risonanza che ha vuto questa moda. Il desiderio di trasferirsi in spazi ristretti nasce un po' ovunque nel mondo; in Europa per poter spendere meno sull'affitto e in USA per girare il Paese su 4 ruote portandosi con sè la propria casa. In questo caso, Ryan ha deciso di trasferirsi in Corea del Sud in soli 9 metri quadri per risparmiare. Il video che Rayan ha pubblicato su TikTok mostra nei minimi dettagli la sua tiny house dal valore di 110 euro al mese. Si tratta di una sola stanza con letto singolo, WC e doccia in due angoli, i fili per spendere i panni ancorati a soffitto e una scrivania ai piedi del letto. Non c'è la cucina, ma soltanto un armadio che nasconde un mini frigorifero e riesce a contenere al massimo 3 camicie. Il bagno è separato dalla zona notte da un vetro trasparente, per cui un ospite non avrebbe privacy, e la doccia è ancorata sul lavandino. La finestra c'è, ma affaccia sul corridoio del resto del condominio, quindi non entra luce naturale e Ryan ha bisogno di accendere spesso la presa d'aria. Nonostante ciò, il ragazzo è felicissimo di aver fatto questa scelta e di poter risparmiare denaro per seguire le sue passioni.

La reazione degli utenti

Gli utenti sono precipitati nei commenti per scrivere le loro opinoni: «È legale?», ha chiesto un follower, mentre altri confessano che vorrebbero avere il coraggio di viaggiare e prendere la stessa decisione. Per alcuni il mini appartamento è accogliente, per altri la mancanza di luce naturale sarebbe una spinta verso una profonda depressione. La domanda che quasi tutti gli hanno posto è: «Come fai a cucinare?». Ryan ha spiegato: «Vado in bagno e metto giù la tavoletta del water, perchè è quello che userò come bancone» - ma poi ha subito ammesso di star scherzando e che il condominio dispone di una cucina comune con lavasciuga e microonde.

