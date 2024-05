Chiara Ferragni, viaggio a Dubai di 24 ore: «Qualcosa di importante...». Con chi sono i figli?

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni si lascia alle spalle il Pandoro-gate e la separazione da Fedez e vola a Dubai. L'imprenditrice digitale che il 7 maggio ha festeggiato con un party a Milano 37 anni, ha deciso di trovare tempo per sè dedicandosi a viaggi e impegni lavorativi. Non ne vuole sapere nulla di quello che sta accadendo a Fedez: il rapper è indagato con l'accusa di rissa, percosse e lesioni per il caso che riguarda Cristiano Iovino, picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti al suo appartamento milanese da un gruppo di persone, dopo una lite nella discoteca The Club.

Chiara Ferragni a Dubai

Chiara Ferragni ha svelato ai suoi follower attraverso le sue Instagram stories che si trova «a Dubai per 24 ore per qualcosa di importante». Un vero e proprio viaggio lampo. Probabilmente si tratta di un nuovo progetto che potrebbe riguardare la vita lavorativa dell'imprenditrice digitale che, dopo un periodo in stand-by dai social, ha deciso di riprendere in mano le redini della sua carriera lavorativa.

Ancora una volta Chiara Ferragni ha scelto di documentare la propria vita sui social senza far accenno all'attualità.

I figli con Fedez

Mentre Chiara Ferragni è volata a Dubai, Fedez sta trascorrendo del tempo con i suoi figli Leone e Vittoria. Il rapper non lo naconde agli utenti social. Anzi, pubblica prima un video e poi una foto insieme ai suoi piccoli nelle sue Instagram stories. Sulla foto Fedez ha aggiunto un emoji delle mani giunte, come a indicare la speranza e la preghiera per qualcosa.

