Loredana morta in un incidente d'auto mentre va a trovare la mamma in Rsa. L'anziana non regge al dolore e muore tre giorni dopo

di Redazione web

Unn malore in auto mentre stava guidando per andare a fare visita all'anziana madre in casa di riposo, poi l'incidente che non ha lasciato scampo a Loredana Corona: la donna, 57 anni, è morta in ospedale il giorno dopo lo schianto. Una doppia tragedia quella che ha colpito la comunità di Campalto, dove a distanza di tre giorni è morta anche la mamma di Loredana, Domenica Loddo, 83 anni, che una volta saputo della figlia non ha retto al dolore e si è spenta nella Rsa di San Donà di Piave dove risiedeva.

L'incidente

L'incidente ricostruito dal Gazzettino è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorsi su una strada notoriamente trafficata, la Triestina, dove la Fiat Panda di Loredana ha improvvisamente invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Toyota Yaris e causando un tamponamento a catena con un SUV Chevrolet.

Chi era

Loredana Corona lavorava in banca, in una filiale di Favaro, dove viveva con il marito Paolo Cacciatori e due figli, Lisa e Pierluigi. I funerali della donna si sono svolti nella chiesa di San Benedetto, la stessa che pochi giorni dopo ha accolto i familiari e amici per l'ultimo saluto alla madre Domenica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA