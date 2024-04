Matrimonio nel reparto cure palliative, malato terminale sposa la fidanzata: «Viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo»

di Redazione web

Musica, fiori, riso, l'abito bianco. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso per consentire a un malato terminale, ricoverato nel reparto cure palliative, di coronare il sogno di un amore che neanche la malattia è riuscita a ostaccolare. Così, grazie al supporto di medici, infermieri e personale dell'Ospedale Provinciale di Córdoba, un paziente è riuscito a celebrare il proprio matrimonio in una cerimonia emozionante, circondato dall'affetto di famiglia, amici e del fedele cagnolino.

Il matrimonio in ospedale

Raquel Rostro, medico specialista in Medicina interna e responsabile delle cure palliative, ha immortalato l'evento, condividendo un video sui social network che ha rapidamente raggiunto milioni di visualizzazioni, diventando virale. «Solo quando capiremo veramente che abbiamo un tempo limitato sulla Terra, e che non abbiamo modo di sapere quando il nostro tempo è scaduto, inizieremo a vivere ogni giorno al massimo come se fosse l'unico che abbiamo», ha scritto la dottoressa a corredo del video.

«Oggi mi sono emozionata nel vederli dire raggianti 'SÌ, VOGLIO'.

La commozione

La sposa, visibilmente commossa, avanzava lungo il corridoio dell'ospedale, bouquet in mano e abbracciando lo sposo, mentre i partecipanti li circondavano in un momento di pura gioia condivisa. Una scena che è diventata virale in poche ore, commuovendo migliaia di persone che hanno celebrato con loro le bellissime nozze e hanno applaudito il lavoro degli operatori sanitari dell'ospedale che hanno organizzato l'evento.

