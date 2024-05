Sinner e Anna Kalinskaya stanno insieme? Il gossip scatena i fan: «Jannik ha lasciato Maria Braccini». Chi è la tennista

di Redazione web

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono i protagonisti del nuovo e ultimo gossip che, in queste ore, sta impazzando sul web e sui social. I due tennisti sono una nuova coppia? È ciò che si sono chiesti i milioni di utenti che li seguono e che hanno notato quelli che potrebbero essere indizi che farebbero pensare a una frequentazione. Ovviamente, nessuno dei due sportivi si è esposto in merito e questo non farebbe altro che alimentare le voci. Inoltre, sembra proprio che Sinner abbia rotto con la fidanzata storica Maria Braccini.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya nuova coppia?

Lui è il numero 2 nel ranking mondiale, lei è la numero 26: Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono due campioni del mondo del tennis e, fino a questo momento, nessuno li aveva mai "accoppiati" se non per parlare di sport.

Jannik Sinner e Maria Braccini si sono lasciati?

Il gossip che vede come protagonisti Jannik Sinner e Anna Kalinskaya prenderebbe ancora più valore dopo la presunta rottura di lui con la fidanzata storia Maria Braccini. I due sono insieme (o erano?) da quattro anni e lei è stata vista l'ultima volta a sostenere il fidanzato al Masters 1000 di Miami che si è tenuto a marzo. Sinner è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e così anche la ragazza.

