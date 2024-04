Eleonora Giorgi e il tumore, il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvavia anticipano il matrimonio: il motivo e la data ufficiale

di Cristina Siciliano

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dovevano sposarsi l'11 ottobre in Campania. La coppia però ha deciso di anticipare la data del matrimonio per Eleonora Giorgi. Quest'ultima, si è sottoposta qualche settimana fa all'operazione per asportare il tumore al pancreas. Oggi Clizia e Paolo hanno deciso di dedicare il loro matrimonio proprio a Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, i due si incontrarono sul set di Sapore di sale 2 a Forte dei Marmi. Ma procediamo con ordine.

La data

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno cambiato la data del matrimonio e convoleranno a nozze il 12 luglio in Versilia. L'annuncio è arrivato proprio dalla futura sposa durante la puntata di Storie di donne al bivio. «Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze - ha spiegato Clizia Incorvaia alla conduttrice Monica Setta -. Srà tenerissimo vedere i genitori di Paolo che nella malattia di Eleonora sono stati unitissimi.

L'ex gieffina ha poi rivelato alla conduttrice di aver cambiato idea anche sul suo abito da sposa. «Bianco sobrio, lineare e geometrico», ha rivelato Clizia. Saranno circa 200 gli invitati al matrimonio. «L’ho voluta io che ho una famiglia larga - ha spiegato -. Paolo si sarebbe sposato solo con i testimoni». Per il viaggio di nozze, i futuri sposi hanno scelto le Maldive.

