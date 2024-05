Fedez batte il Codacons in tribunale, chiesto il proscioglimento. Il rapper: «È l'undicesimo. Ora si occupino di cose utili»

di Redazione web

Fedez ha vinto la battaglie legale con il Codacons. La Procura di Roma ha chiesto il non luogo a procedere per il rapper accusato di calunnia ai danni dell'associazione dei consumatori. «È andata benissimo», ha commentato il cantante al termine dell'udienza. «È l'undicesima volta che un magistrato chiede un proscioglimento: il Codacons si metta il cuore in pace e si dedichi a cose più utili. In aula mi sono difeso affermando che il banner utilizzato per la raccolta fondi era ingannevole».

Le accuse di calunnia

Al centro della vicenda le accuse che il rapper ha mosso contro l'associazione dei consumatori su un presunto banner ingannevole pubblicato nel 2020 sul sito del Codacons in tema di coronavirus.

