Matteo Falcinelli, il verbale della polizia e il video dell'arresto: tutti i punti oscuri. La mamma: «Mi ha detto "abbracciami"»

Continua a tenere banco il caso di Matteo Falcinelli, il giovane studente italiano arrestato con modalità violente dalla polizia a Miami lo scorso febbraio, come testimoniato da alcuni video. La madre Vlasta Studenicova all'agenzia ANSA ha espresso il ringraziamento del figlio a chi in questi giorni ha espresso il suo sostegno. «Sono commosso dal sostegno che sto ricevendo in queste ore, in cui mi stanno scrivendo in tanti, anche cittadini italiani qui negli Stati Uniti. Ora voglio giustizia», le parole del giovane.