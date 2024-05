Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi, la dedica per la prima notte di nozze: «Sorriso per la vita». La reazione dell’ex Lorenzo Amoruso La coppia è convolata a nozze con rito civile, in attesa della vera festa, la prossima settimana







di Dajana Mrruku Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno compiuto il grande passo e il 5 maggio si sono sposati con rito civile a Roma, al Campidoglio. L'emozione era tanta, ma la cerimonia era per pochi invitati. La vera festa, infatti, sarà il 13 maggio, quando i due si sposeranno in chiesa, di fronte ai loro 150 invitati, con ricevimento nell'incredibile Villa Miani, nella Capitale. Il primo atto (il rito civile) è stato intanto portato a termine e Stefano e Manila hanno festeggiato la loro prima notte di matrimonio insieme. Il maestro di ballo ha condiviso uno scatto del ricevimento intimo con una frase molto dolce: «La prima notte! Sorriso per la vita». Tanta gioia e tanto amore, mentre l'ex compagno di Manila, Lorenzo Amoruso, ha condiviso una frase su Instagram motlo criptica che sembra essere una frecciatina ai neo sposi. La reazione di Lorenzo Amoruso La storia d'amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei è nata poco dopo la chiusura della relazione della showgirl con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Lorenzo, nel giorno del matrimonio della sua ex compagna, ha voluto concentrarsi sulla sua attuale relazione, con la modella Afarin Mirazei, di 20 anni più giovane, postando foto e video insieme a lei. Poche ore fa, però, Amoruso ha condiviso una storia criptica che a molti è suonata come frecciatina ai neo sposi, Stefano e Manila. «- Perché non hai ferito chi ti ha ferito? Mi chiese. - Perché a coltivare spine non si sente alcun profumo, risposi», scrive Lorenzo Amoruso. Che cosa avrà voluto dire? Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 16:28

