Amici, Martina Giovannini eliminata: il talento non basta. Luciano Cannito le propone un futuro in teatro, Malgioglio: «Voce incredibile»

Talento puro. Voce potente e poliedrica. Una Cantante. Martina Giovannini è uno dei talenti più cristallini mai entrati ad Amici di Maria De Filippi. Un percorso di crescita il suo, in cui ha dimostrato di poter migliorare e riuscire a superare i suoi limiti, in primis la timidezza e l'essere impacciata. Passo dopo passo ha convinto prof, giudici e soprattutto il pubblico, Tuttavia, nella puntata del serale del 4 maggio è stata lei ad aver avuto la peggio nel ballottaggio con Mida. Il suo percorso nella "scuola" si interrompe alla settima puntata della trasmissione di Canale 5. Un'uscita prematura, secondo molti, e che ha scatenato non poche polemiche sui social. Giovannini, infatti, viene considerata da molti come una dei veri talenti di questa edizione del programma e quindi esclusa immeritatamente dalla corsa alla vittoria. La scelta di preferire Mida è giustificata dal suo essere più spendibile a livello commerciale, come dimostrano i buoni numeri ottenuti dai suoi inediti ("Mi odierai"; "Rosso fuoco"; e altre).

Nel momento dell''eliminazione, Giovannini non è riuscita a completare il suo discorso: «Grazie di tutto, grazie dell’opportunità», poi le lacrime e l'abbraccio degli amici.

Chi è Martina Giovannini

Origini italo-brasiliane, romana, 24 anni, laureata in Biotecnologie all'Università La Sapienza di Roma nel 2022. La giovane vive a Roma con la sua famiglia. Ha un fratello e una sorella più giovani. È una persona riservata riguardo alla sua vita privata.Ha trionfato nella categoria Interpreti e Artist of the Year al Tour Music Fest 2021.

Il percorso ad Amici

Giovannini ha fatto il suo ingresso ad Amici il 26 novembre 2023 sostituendo Stella Cardone nel team della docente Anna Pettinelli. Si è presentata al pubblico mettendosi in evidenza con cover, tra cui l'applaudita esecuzione di "I Have Nothing" di Whitney Houston. Nella puntata di sabato 4 maggio la ragazza ha mostrato grande fragilità, forse perché ha sofferto l’acceso scontro tra Anna Pettinelli e il giudice Malgioglio, che inizialmente l'aveva definita: «Solo una voce» e le aveva chiesto di mostrare più personalità, anche nei look. Durante la trasmissione il giudice ha detto di lei: «Martina ha una voce possente, chiara, grintosa, un'estensione incredibile, una vera cantante». Oltre a un contratto discografico, alla cantautrice è stato proposto un contratto per lavorare con la compagnia di Luciano Cannito nel musical Fame. Una piccola soddisfazione, dopo l'amara eliminazione.

