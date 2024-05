Jonathan Maldonato, chi è il marito dell'influencer Siu: «Sono innocente». La rissa con il cognato in ospedale e gli insulti sui social

È stato fermato nella notte con l'accusa di tentato omicidio Jonathan Maldonato, marito della 30enne Soukaina El Basri, l'influencer conosciuta sui social come Siu. La procuratrice capo di Biella, Teresa Angela Camelio, ha firmato un ordine restrittivo nei suoi confronti. Il 39enne, dipendente della Lavazza e residente a Chiavazza è attualmente in carcere.

L'interrogatorio

Un interrogatorio durato fino quasi a mezzanotte in questura a Biella, poi il fermo per Jonathan Maldonato, accusato di tentato omicidio della moglie Siu: è così che l'inchiesta sul ferimento dell'influencer Soukaina El Basri è proseguita nella tarda serata di ieri. L'uomo è stato portato in questura a Biella intorno alle 20.30 per essere sentito nuovamente e nell'interrogatorio non ha ammesso alcuna sua colpa in merito al ferimento della moglie.