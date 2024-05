Donna travolta e uccisa da un'auto sul ciglio della strada mentre tiene per mano la nipotina di 13 anni: la piccola sotto choc

di Redazione Web

C'era anche una ragazzina di 13 anni insieme alla vittima dell'incidente stradale di ieri notte a Bellocchi di Fano. La bambina è la nipote della donna di 56 anni, di origine albanese, che è stata travolta e uccisa da un'auto sul ciglio della strada. La bambina invece, tenuta per mano dalla nonna, camminava sul lato più esterno della strada e questo l'ha salvata. È stata soccorsa dal 118 in stato di choc per aver assistito alla morte della nonna.

Il giallo dell'uscita notturna

Non è ancora chiaro il motivo di quella uscita notturna da parte della 56enne, con la casa a un chilometro dal luogo dell'incidente, camminando in una strada semibuia insieme alla nipotina. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto si è appreso la donna era uscita di casa, con la nipote, per fare una passeggiata.

Chi è la vittima

La donna, C.K. di 56 anni, è stata travolta e uccisa la notte scorsa, attorno alle 23.15, in via VI strada a Bellocchi a Fano.

L'auto, una Smart, era guidata da una donna di 35 anni di Fano, la vittima invece è di origine albanese ed abitava poco lontano dal luogo dell'incidente. La strada presenta un'illuminazione pubblica ma le piante ad alto fusto oscurano fortemente la strada. La conducente si è fermata subito ed ha allertato i soccorsi.

L'autovettura è stata sequestrata e la conducente, che è risultata comunque negativa all'alcoltest, sarà denunciata per omicidio stradale.

