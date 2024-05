Terremoto Campi Flegrei, il sindaco di Napoli Manfredi: «Probabili nuove scosse di magnitudo più alta»

Il terremoto nella zona dei Campi Flegrei e Napoli continua a fare paura: chi vive in zona sta vivendo giornate davvero complicate e la scorsa notte sono state centinaia le persone che hanno dormito in macchina dopo le scosse della serata di lunedì. «Ci sono studi scientifici secondo cui potrebbero esserci scosse con magnitudo più alta, non oltre 5». È quanto ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la conferenza stampa a Palazzo San Giacomo sullo scenario attuale ai Campi Flegrei, dopo le scosse di ieri sera.

«Dobbiamo gestire questa situazione di emergenza con cui probabilmente conviveremo per mesi. La sicurezza dei cittadini passa per sicurezza edifici pubblici, c'è una valutazione della Protezione civile nazionale sugli edifici privati che si conclude a giugno, in ogni caso le squadre della Protezione civile non hanno rilevato danni su strutture private stanotte, dobbiamo fare in modo che la normale paura non si trasformi in panico. Per questo, dobbiamo informare i cittadini, dobbiamo fare assieme una comunicazione corretta, non allarmistica, affinché si rafforzi la convivenza con il bradisismo», ha concluso il sindaco.