Prof sposata flirta con uno studente minorenne: i rapporti a casa, in classe, in auto anche nel parcheggio della scuola. Condannata a 13 anni

di Redazione web

Heather Hare è un'ex insegnante di 33 anni, sposata, che è apparsa anche nel popolare programma americano Good Morning America in un video di carattere affettuoso che la ritrae tra i studenti. Il 15 maggio è stata condannata per aver intrattenuto rapporti sessuali con un suo studente minorenne e i rapporti (circa 30) sono avvenuti a casa, in auto, in classe e nei parcheggi della scuola, dal 2021 al 2022.

Prof condannata a 13 anni

Alla Bryant High School dell'omonima cittadina dell'Arkansas Heather Hare insegnava Scienze del consumo familiare (Family Consumer Science); proprio lì ha conosciuto la sua vittima il primo giorno dell'ultimo anno di scuola del ragazzo. La donna si è avvicinata allo studente proponendogli delle sessioni private di consulenza relative alla sua materia d'insegnamento, fornendogli di fatto il suo numero di telefono e i contatti di Instagram e Snapchat. In seguito, gli ha fatto sapere anche quale fosse il suo indirizzo di casa e le indagini hanno poi portato a scoprire che l'insegnante ha confessato alla sua vittima di aver sognato di avere rapporti sessuali con lui.

Gli incontri sono avvenuti a casa, in macchina, in classe, nei parcheggi della scuola, per un arco di tempo totale di due anni.

Former Bryant HS teacher and convicted sexual predator Heather Hare and her victim in better days. pic.twitter.com/kXevaK6kAm — SnarkyMedia (@SnarkyMedia) January 24, 2024

La condanna

La condanna che le è stata inflitta ammonta a 13 anni; una volta scontata questa pena, dovrà essere sottoposta a libertà vigilata permanente. Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale dell'Arkansas ha messo un punto alla vicenda anche attraverso un comunicato, da leggersi come un monito: «Gli insegnanti che fanno sesso con i loro studenti minorenni dovrebbero prendere nota della sentenza odierna nei confronti della signora Hare che riflette le conseguenze dell'abuso della sua posizione e dell'approfittare della vulnerabilità di una vittima minorenne, per impegnarsi poi ripetutamente in attività sessuali illegali».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 16:45

