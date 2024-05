Amici 23, le pagelle del serale: Anna Pettinelli Show (9), Martina e Mida emozionano (8), Holden divide (5), la giuria non convince (4), il Celentanesimo (10)

di Dajana Mrruku

Arrivati alla fine della settima puntata del serale di Amici. Le sorprese e le discussioni sono state all'ordine della sfida e dei guanti lanciati dai professori che hanno creato momenti di alta tensione. Maria De Filippi si avvicina sempre di più agli allievi, con parole di incoraggiamento e di supporto quando li vede in difficoltà, come con Martina e Mida, mentre la gara si fa sempre più dura per tutti: la finale si avvcina sempre di più.

Andiamo a scoprire le pagelle di questo settimo appuntamento.





Anna Pettinelli Show (9)

Anna Pettinelli prende in mano la settima puntata di Amici, canta e balla sulle note di "Walking on sunshine", si emoziona, difende con le unghie e con i denti la sua allieva, Martina. Ne ha per tutti quelli che provano ad attaccare lei e la sua artista. No, Rudy, Anna Pettinelli non è proprio stanca, anzi. Dopo varie peripezie e salti acrobatici, riesce a vincere la sfida dei prof.

Martina e Mida (8)

La sfida si fa sempre più difficile ed entrambi hanno dato il loro meglio, nonostante la settimana molto pesante. Maria De Filippi è diventata il loro faro e le sue parole sono di conforto in momenti difficili. Martina non è solo voce e Mida deve smetterla di giocare a scacchi nella sua testa, pianificando le sue esibizioni e i punti delle sfide, come ha consigliato Maria stessa.

Mida cuore di panna con la dedica alla mamma durante il brano "Portami a ballare", mentre Martina si lascia andare ad un pianto liberatorio poco prima di sapere chi andrà a casa.

Holden divide (5)

Il guanto di sfida mancato è stato uno dei momenti più tesi della puntata. Holden non è riuscito a preparare il guanto voluto da Lorella Cuccarini contro Mida perché era troppo impegnato a terminare di produrre il suo EP. «Ho fatto le sei di mattina tutti i giorni nelle ultime tre settimane», si giustifica Holden, ma poi aggiunge «Lavorare su un Ep, curare ogni dettaglio, dal mix e master, dalla registrazione alla produzione e scrittura da solo in una stanza e preparare la puntata ogni settimana è già di per sé abbastanza impegnativo.

La giuria non convince (4)

Per l'ennesima volta, la giuria non riesce a scegliere. achi dare il punto durante il guanto di sfida dell'eccellenza, lanciato da Alessandra Celentano tra Dustin e Mida: questa tendenza al "Sono tutti troppo bravi, non riusciamo a scegliere" dovrebbe giungere al termine, d'altronde sono stati chiamati appositamente per valutare il talento dei ragazzi che ogni settimana si impegnano al massimo nella preparazione delle sfide.

Il celentanesimo (10)

«Il mondo della danza sa» e anche noi cara Alessandra Celentano. La maestra di danza più conosciuta in televisione ha forgiato ballerini brillanti che hanno regalato esibizioni incredibili. L'asticella è sempre più alta, ma la Celentano ha educato bene i suoi allievi al Celentanesimo, la religione per cui esiste una sola danza, quella fatta bene!

Creatrice di meme e frasi che rimangono nella mente e diventano iconiche, se Alessandra Celentano non ci fosse, dovrebbero sicuramente inventarla.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 07:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA