Amici, il guanto tra Martina e Sarah accende la polemica tra i prof. Anna Pettinelli in lacrime, poi interviene Michele Bravi

di Dajana Mrruku

La settima puntata di Amici si apre con la prima manche dove si scontrano Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli animi sono accesi e molto competitivi già dalle prime battute. Martina per Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro Mida e Sarah per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Durante la seconda manche, Pettinelli ha richiesto il guanto di sfida sull’estensione vocale e si è aperta una vera e propria discussione sulle potenzialità e sull’estensione vocale.

La lettera di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli è partita in quarta con un guanto di sfida molto importante e una lettera che accusava Sarah di non avere una voce potente, ma di affidarsi spesso e solo a canzoni leggere. «Ciao Sara siamo alle ultime battute del serale ed è arrivato il momento di dimostrare chi deve andare avanti. Ho visto troppe volte prefertire lo staging all’intonazione vocale. Sarah sei stata incentrata nel personaggio leggero e canzonato, io ho espresso largamente il dubbio sulle tue potenzialita ed è il momento di capire chi può realmente cantare e chi no».

Immediata la replica di Lorella Cuccarini che ha ribadito: «In questo serale Sarah ha cantato di tutto, ha esplorato tutti i generi…»

«Bisogna capire come lo ha fatto», interrompe la Pettinelli, ma Lorella è pronta: «Anna però mi devi far replicare perché tu hai scritto la lettera per lei. Sarah ha fatto vedere come si canta, con leggerezza e non solo, lei lo ha fatto sempre. Ha interpretato le canzoni con gli strumenti che ha: dove sta scritto che tu puoi avere successo solo con estensione e con una voce potente. Se fosse vero questo, tre quarti della musica che mandi in radio ti farebbe schifo! Dove sta scritto?»

Anna Pettinelli difende la sua allieva: «Una voce come quella di Martina non ce l’ha nessuno. Sarah ha fatto durante tuto l’inverno una canzoncina leggera, canzone pop e basta, l’estensione di Martina e la potenza non e l’ha. Sarah rimane nella sua piccola figura» e Lorella conclude con: «Anna secondo me tu non stai facendo bene a Martina comportandoti così».

ll giudizio dei giudici

Dopo l’esibizione di Martina sulle note di This is me, Anna Pettinelli si commuove e, sotto richiesta di Maria De Filippi, confessa: «Non le è stato riconosciuto il suo vero valore, mi fa male».

Si passa poco dopo ai giudici che devono esprimere il loro parere.

Cristiano Malgioglio prende la parola dopo le esibizioni: «Posso soltanto dire che Martina è stata incantevole, sei contenta? Non puoi dire che Sarah non può cantare, non puoi dirlo questo perché lei è brava. Il punto io lo dò a Martina perché se lo è meritato».

Giuseppe Giofrè ribadisce che il talento di Martina lo riconosce, ma ha notato anche il talento di Sarah e le è piaciuta tanto la sua interpretazione. Anna rubadisce che si tratta di un guanto di sfida tecnico. Michele Bravi dice: «Sarah si è meritata esibizione dopo esibizione di stare qui, è evidente che Martina meriti di stare qui per la sua voce, io vedo anche cosa c’è oltre».

Lorella Cuccarini conclude ribadendo: «Tu non fai bene a Martina così, te lo dico sinceramente. Continui a trattare Martina come solo una voce».

L'intervento di Martina e Michele Bravi

La prima manche viene vinta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Martina finisce al ballottagio, in rischio eliminazione. Sotto consiglio di Maria De Filippi, la cantante riesce a rivelare cosa la rende così triste: «Mi dispiace che ogni tanto passi il messaggio che io sia solo voce, quando in realtà non sono così. Penso di essere in grado di emozionare e penso di averlo dimostrato più volte. Io sono la mia voce, senza di lei non so chi sono».

Anna Pettinelli risponde: «non sei solo voce perché passasse solo la voce, tu avresti preso il punto. Io divento pazza quando vedo che nessuno le da il punto». Michele Bravi cerca di parlare e di difendere la sua posizione: «capisci che la stai offendendo se dici che sei anceh altro, purtroppo… Tu la presenti sempre e solo sul tecnico».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA