«Immensamente Giulia», è morta l'ispiratrice di "Dedicato a te" delle Vibrazioni: chi era. Il dolore di Francesco Sarcina

«Sei immensamente Giulia» è il ritornello di «Dedicato a te», prima canzone che ha reso celebri Le Vibrazioni nel 2003 e che ha fatto cantare un'intera generazione. All'epoca ci si chiedeva chi fosse Giulia, e il mistero fu poi svelato da Francesco Sarcina: la ragazza con cui aveva avuto una indimenticabile storia d'amore. A 21 anni da quel successo, il cantante è tornato a parlarne ma per dare un triste annuncio: Giulia Tagliapietra, la giovane che aveva ispirato la canzone tormentone, è morta.

Morta l'«immensamente Giulia»

Francesco Sarcina ha dato la triste notizia durante il concerto di lunedì a Casarano nel Leccese, quando in scaletta è arrivato il momento di «Dedicato a te»: «Giulia purtroppo stamattina è mancata. È una parte del mio e del nostro cuore», ha detto ai fan, chiedendo loro «vorrei che gliela facessimo sentire, lei a tante persone ha dato tanto. Mi aiutate, vero? Ho la voce un po’ rotta, l’emozione… era troppo giovane». Così il pubblico ha intonato il ritornello con il maggiore trasporto possibile.

Sarcina ha poi dedicato un lungo post su Instagram al suo amore di gioventù pubblicando un frame dell'edizione originale del video girato sui Naviglia a Milano del quale era la protgonista e di cui l'anno scorso è stato girato un remake in occasione dei vent'anni del brano, in cui Giulia è interpretata dall'attrice Angelica Cacciapaglia.

«In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con “lucente armonia”. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: “ma come cazzo fate a non capire cosa vuol dire?”. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscere Giulia», scrive Francesco Sarcina nel post.

«Ed ora è più che mai parte della lucente armonia - continua - lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Chi era Giulia Tagliapietra

Protagonista della prima edizione del video di «Dedicato a te», Giulia Tagliapietra aveva 46 anni. Sposata e con due figli, lavorava come gemmologa. Francesco Sarcina aveva raccontato in passato la loro storia d'amore, alla quale aveva messo fine lo stesso cantante.

