Zelensky: «Putin lascerà il Cremlino solo con il suo cadavere». Si allontana sempre di più il dialogo di pace tra i due leader

In manette il generale russo, Ivan Popov. Il motivo? Aveva criticato la conduzione del conflitto in Ucraina, lamentando la carenza di rifornimenti, è stato arrestato con l'accusa di frode. Lo scrive l'agenzia Tass. Nel frattempo da Kiev arrivano parole forti del leader ucraino.

Il presidente russo Vladimir Putin «lascerà il Cremlino solo con il suo cadavere. (...). La sua cerchia lo mantiene in questo sistema e noi dobbiamo trovare un punto debole in questo sistema. Se lo cerchiamo ogni giorno e continuiamo a combattere, allora vinceremo sicuramente». Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Reuters, ripresa da Ukrainska Pravda, spiegando che «Putin non sarà sempre forte, sta invecchiando e morirà in ogni caso. Non è che dovremmo aspettare appositamente questo momento. Arriverà prima o poi».





Secondo Zelensky «Putin ha fatto il lavaggio del cervello alla gente, ma anche lui ha subito un lavaggio del cervello.

