«Mida e Aurora Ranvestel hanno avuto un flirt ad Amici». E la ballerina racconta la verità

di Cristina Siciliano

Aurora Ranvestel, ex allieva di Amici, ha deciso di svelare la verità sul suo rapporto con Mida. In molti, già dall'inizio del suo ingresso nella casetta del talent condotto da Maria De Filippi, avevano ipotizzato che tra lei e il cantante potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. C'è chi aveva visto del feeling tra i due e chi ha iniziato ad avere dei dubbi sul loro rapporto. Per questo motivo la ballerina, una volta uscita dal talent, ha risposto attraverso un box di domande ad alcune curiosità dei suoi follower attraverso le sue Instagram stories. E naturalmente non è mancata la fatidica domanda: «Con Mida hai legato? Che tipo di rapporto avete?»

La risposta di Aurora Ranvestel

La ballerina è stata chiara e senza troppi giri di parole ha fatto intendere che tra lei e Mida ci fosse solo un rapporto di amicizia. «Raga, letteralmente solo quello che avete visto durante il daytime - ha scritto Aurora nelle sue Instagram stories -.

Adesso i fan della coppia formata da Mida e Gaia possono tirare un sospiro di sollievo e sperare che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma post Amici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 21:35

