Melissa Satta, volta pagina dopo Berrettini: il dettaglio che conferma la nuova relazione con Carlo Beretta

Melissa Satta ha voltato ufficialmente pagina. Dopo la storia d'amore con Matteo Berrettini, conclusa qualche mese fa, l'ex velina di Striscia la Notizia sembrerebbe aver trovato rifugio per il suo cuore che ha sofferto parecchio nell'ultimo periodo. Melissa, infatti, è stata spesso incolpata dai fan del tennista per gli infortuni di Berrettini sul campo e per le partite perse perché lui non sarebbe stato abbastanza lucido, distratto dall'amore per la fidanzata.

Dopo l'addio le acque sembrerebbero essersi calmate e Melissa ha ritrovato l'amore. Lui è Carlo Beretta, nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della fabbrica di armi omonima, ed ex fidanzato di Giulia De Lellis e la nuova coppia sembrerebbe fare sul serio.

L'indizio sulla foto

Melissa Satta ha condiviso sui social uno scatto allo specchio, mostrando il suo broncio a causa del maltempo che si è abbattuto su Milano in questi giorni.

Sarà stato il suo modo per ufficializzare la relazione? Oppure una svista? Nel frattempo, la coppia continua ad essere paparazzata insieme in varie città d'Europa, segno che il loro amore procede a gonfie vele.

