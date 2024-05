Carlo Conti a Sanremo 2025-2026, l'attacco di Striscia la notizia: «Pagato per due anni, ma non può farlo»

di Ida Di Grazia

Carlo Conti è il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per il biennio 2025-2026, una notizia che ha scatenato subito Striscia la notizia​ che questa sera su canale 5, ore 20.35, torna la rubrica “Rai Scoglio 24” in cui si parla proprio di qusta ufficializzazione . «Ma siamo proprio sicuri che Conti potrà restare per due anni?», chiede l'inviato di Striscia. Secondo Pinuccio – che ha potuto vedere in esclusiva la convenzione tra il Comune di Sanremo e la tv di Stato per la gestione e l’organizzazione del Festival – i “conti” non tornano.

I documenti di Striscia la Notizia

L’inviato del tg satirico ha scoperto infatti che la convenzione scade tra un anno e si chiede quindi come abbia fatto la Rai a «Contrattualizzare Carlo Conti per due anni, pagandolo – tra l’altro – con i nostri soldi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA