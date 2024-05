Fabrizio Corona diventerà papà per la seconda volta, la fidanzata Sara Barbieri è incinta: «Vorrei fosse una bambina»

di Redazione web

Fabrizio Corona e Sara Barbieri diventeranno genitori del loro primo figlio o della loro prima figlia. A dare la notizia è il settimanale Chi che annuncia il lieto evento con i due fidanzati in copertina. Inoltre, il magazine diretto da Alfonso Signorini ha anche raccolto alcune dichiarazioni di Corona che ha spiegato come l'idea della paternità lo renda davvero molto felice. Lui e la modella 24enne fanno coppia fissa ormai da tre anni e la volontà di creare una famiglia insieme era già nei loro progetti da diverso tempo.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è pronto a diventare di nuovo papà a 50 anni. Come riporta il settimanale Chi, infatti, la compagna Sara Barbieri è incinta. L'ex re dei paparazzi ha svelato al magazine: «Ci pensavamo da un anno (a un figlio, ndr). Siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina». Corona è già papà di Carlos Maria nato nel 2002 dal matrimonio con Nina Moric. Padre e figlio sono molto legati l'uno all'altro e, in questi ultimi anni in cui il ragazzo ha sofferto di alcuni problemi di salute, l'imprenditore gli è stato davvero vicino.

La dedica a Sara Barbieri

Il 12 maggio scorso, la fidanzata di Fabrizio Corona, Sara Barbieri ha compiuto 24 anni e lui, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso diversi scatti e video romantici.

