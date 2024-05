Roma, sparatoria al Villaggio Prenestino: ferita una donna in auto, è in codice rosso. Aggressori in fuga

Una donna è rimasta ferita questo pomeriggio durante una sparatoria avvenuta in via della Riserva Nuova, al Villaggio Prenestino a Roma. Colpita alla schiena, è stata portata in codice rosso all'Umberto I.

Sparatoria al Villaggio Prenestino, il foro del proiettile

La polizia, giunta sul posto insieme a una pattuglia del VI gruppo Torri della Polizia Locale, ha individuato un foro di proiettile nel portabagagli della Smart in cui viaggiava la 65enne. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito un unico sparo.Sono in corso i rilievi per verificare la presenza di eventuali bossoli a terra.

In auto con un'amica

Seduta al lato passeggero, si trovava insieme a una amica al volante, quando due persone a bordo di una Fiat 500 hanno sparato direttamente dall'auto senza scendere, all'altezza di via don Primo Mazzolari, di fronte al centro commerciale.

