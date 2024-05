Sonia Bruganelli e Angelo Madonia innamorati per le vie di Roma: baci, abbracci e cena con gli amici

di Redazione web

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono una nuova coppia. Erano ormai settimane che circolavano voci su una loro presunta frequentazione ma nessuno dei due aveva confermato. L'opinionista dell'Isola dei Famosi non aveva proferito parola, mentre, il ballerino di Ballando con le Stelle aveva dichiarato a Chi: «Sonia è un'amica, è una persona molto intelligente». Su Instagram, però, Alessandro Rosica (l'investigatore social) aveva alimentato il gossip confermando la storia tra i due e scrivendo che da mesi si frequentavano in gran segreto, nonostante negassero tutto in pubblico. Il settimanale Chi ha confermato il nuovo amore tra Sonia e Angelo.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia nuova coppia

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono i protagonisti della copertina del nuovo numero di Chi.

Il casting per Paolo Bonolis

Nella sua recente intervista a Confidenze, Sonia Bruganelli ha parlato anche del rapporto con l'ormai ex marito Paolo Bonolis: «Serve l'intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone e che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli. Sarei felice se Paolo dovesse innamorarsi di nuovo. Forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata».

