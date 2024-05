Ilary Blasi e Francesco Totti si risposano. Bastian non vede l'ora, Noemi anche. Ma prima la separazione

di Luca Uccello

Francesco Totti e Ilary Blasi sono pronti a un nuovo sì. Un sì con i rispettivi nuovi compagni, questa volta per tutta la vita. L'ex capitano della Roma con Noemi Bocchi, l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi con Bastian Muller. Due sì che attendono solo il via libera del Tribunale. A raccontare questa indiscrezione è il settimanale Nuovo che ripercorre il loro addio datato luglio 2022 non senza colpi di scena tra interviste in esclusiva, docufilm e perfino un libro confessione. Senza mai dimenticare i famosi Rolex del capitano giallorosso.

Le prossime tappe

«La prossima udienza - ricorda ancora il settimanale di Cairo Editore - è fissata per il 31 maggio e i due depositeranno l’elenco dei testimoni da far sentire al giudice per chiarire le cause della rottura». I due ex coniugi si contendono un patrimonio milionario oltre a un cospicuo assegno di mantenimento che Francesco Totti ha già contestato in prima sentenza.

Nessuno si sarebbe immaginato di poter vedere vent’anni d’amore con tre fgli buttati via.

E Ilary, almeno a parole, si sarebbe già portata avanti: «Il matrimonio con Bastian? Non ho pregiudizi, dicono che il secondo sia anche più bello del primo», ha commentato di recente la neo conduttrice di Battiti live, che vedremo in estate su Canale 5. Se Ilary è pronta, Noemi è prontissima. Vediamo chi farà il primo gol...

