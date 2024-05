Massaggiatore abusa delle clienti, la denuncia: «Ho continui attacchi d’ansia». Salvatore Battaglia condannato a sei anni

di Redazione web

Una folta agenda, ricca di prenotazioni, fino a che non è stato accusato per violenza sessuale. Salvatore Battaglia è un massoterapista professionista di 37 anni che durante un massaggio ha stuprato la sua cliente, anzi, più di una, in sessioni diverse. La donna - che chiameremo Lucia per tutelare la sua privacy - è un influencer e una modella. L'arresto di Battaglia è avvenuto nel maggio del 2022. Dopo la denuncia, per la quale l'uomo è ancora sotto processo, le forze dell'ordine hanno inziato ad indagare ed è emerso che la vittima non era la sola ad essere stata molestata dal 37enne.



«Sto ancora male, ho continui attacchi d’ansia». La giovane influencer, sempre presente nel corso del dibattimento, ha raccontato invece di essere stata all’improvviso violentata durante il massaggio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il processo terminerà il prossimo 26 settembre.

Effetto domino

Come riporta il Corriere , dopo il fermo di due anni si è creato un effetto domino che ha dato origine al procedimento nel quale Battaglia è stato condannato dai giudici della quinta sezione penale. La notizia dell'arresto, ha acceso il campanello d'allarme di un'altra donna di 55 anni che ha poi deciso di recarsi in Procura ed esporre denuncia nei confronti di Battaglia. Scatta così la seconda violenza.



L'imputato avrebbe fatto stendere la signora, fatta spogliare per la seduta di massaggi e poi l'avrebbe violentata. Durante il lungo interrogatorio Battagli ha sostenuto che le clienti flirtavano con lui. Tesi respinta dal pm Antonio Calaresu che al termine della discussione ha sollecitato sei anni di reclusione. Richiesta accolta dal Tribunale. La difesa del massaggiatore «L’esito del processo è frutto di una suggestione».



In entrambi i processi Battaglia si è difeso, affermando che tra lui e le clienti c’è una sorta di codice.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA