Fedez, lo sfogo di mamma Annamaria: «Che tristezza gioire delle disgrazie altrui, invidiosi». Frecciatina a Selvaggia?

di Dajana Mrruku

Un periodaccio che non sembra voler finire quello di Fedez che negli ultimi mesi ha affrontato diversi problemi: giudiziari con l'aggressione di Cristiano Iovino (hanno raggiunto un accordo transattivo), sentimentali, dopo la separazione da Chiara Ferragni, di salute, visto che recentemente è finito al pronto soccorso. Lungo il percorso, l'atteggiamento del rapper non ha aiutato e soprattutto non è piaciuto molto sul web, tanto che in molti lo hanno criticato.

A difenderlo ci ha pensato mamma Annamaria Berrinzaghi che ha pubblicato alcune storie su instagram molto taglienti. A chi saranno mai indirizzate?

La reazione di Annamaria

La mamma di Fedez ha pubblicato due storie su Instagram in cui esprime il suo disprezzo nei confronti di chi continua ad attaccare il figlio e a gioire di tutto ciò che gli sta accadendo.

Ma a chi si stava riferendo Annamaria Berrinzaghi? Secondo alcuni follower potrebbe riguardare Selvaggia Lucarelli che, in questo periodo ha ricominciato a parlare (e attaccare) il rapper con l'uscita del suo libro "Il vaso di Pandoro". Ma diciamo che gli haters non mancano e potrebbe far riferimento anche ad alcuni commenti online molto crudi e cattivi nei confronti di Fedez.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA