Sofia Stefani, i colleghi di Gualandi: «Non era solito portare con sé la pistola». Cresce l'attesa per la perizia balistica

Emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Sofia Stefani, la vigilessa morta ad Anzola (Bologna). La 33enne è stata uccisa da un colpo partito dalla pistola di ordinanza dell'ex collega alla polizia locale Giampiero Gualandi, il 16 maggio negli uffici del comando di Anzola. In primis, slitta dal 22 al 24 maggio, con un diverso medico legale, il conferimento dell'incarico per l'autopsia: la Procura di Bologna incaricherà la dottoressa Valentina Bugelli di Parma (e non più Arianna Giorgetti) di eseguire gli accertamenti sul corpo della vittima. Inoltre, l'accusa contesta l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla relazione affettiva. L'indagato si è difeso dicendo che il colpo letale è partito accidentalmente, durante una breve colluttazione.



Non solo. Secondo quando riporta La Repubblica, alcuni colleghi di Gualandi avrebbero dichiarato di non aver mai visto l'uomo portare in ufficio la sua pistola se non in casi davvero rari: l'uomo non era solito portare l'arma da fuoco in giro, per strada, soprattuttto nell'ufficio della Municipale. La conferma arriverebbe da due colleghi, di cui uno presente alla Casa Gialla di Anzola dove Sofia Stefani è stata uccisa da un colpo partito dalla Glock semiautomatica dell’ex comandante della Polizia locale.



La perizia balistica

Secondo il racconto dell'ex comandante, lui e Stefani sono soli nella stanza e dopo un litigio di uno o due minuti, la ragazza avrebbe allungato la mano verso la semiautomatica e lì sarebbe partito un colpo accidentalmente.

Il pericolo di fuga

Pochi giri di parole: per la Procura si tratta di «omicidio volontario», avvenuto probabilmente «al culmine dell’esasperazione», come scrive La Repubblica. C'è anche da considerare un eventuale pericolo di fuga: l’accusa sostiene che l’indagato ha una certa disponibilità economica e potrebbe fuggire per evitare una possibile lunga pena.

