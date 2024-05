Michelle Hunziker, chi è il nuovo fidanzato. I primi scatti e le critiche: «Ma non voleva essere single per la famiglia?»

di Dajana Mrruku

Michelle Hunziker ha ritrovato l'amore? La showgirl è stata avvistata tra le braccia di un manager molto importante nel settore della moda. Dopo due mesi dalla fine della sua ultima relazione con Alessandro Carollo, la svizzera sembrerebbe essere pronta a rimettersi in gioco, grazie a Anna Tatangelo che, insieme al fidanzato Mattia Narducci, ha organizzato una cena a quattro per far conoscere i due. Michelle ha iniziato così a frequentarsi con il manager, ma la notizia diffusa da Diva e Donna (con tanto di foto all'uscita del ristorante) non sembrerebbe essere stata accolta nel migliore dei modi.

Le critiche





La nuova relazione di Michelle Hunziker non sarebbe piaciuta molto ai suoi follower che avrebbero commentato negativamente il post dove sono state pubblicate alcune foto che la ritraggono in dolce compagnia. La principale critica mossa alla showgirl riguarda la fretta con cui avrebbe ritrovato l'amore, dopo solo 2 mesi dalla fine della relaizone con Alessandro Carollo, l'osteopata romano con cui si frequentava da quasi un anno e che aveva presentato alla figlia maggiore Aurora Ramazzotti.

E poi: «Ma lei non aveva detto che sarebbe rimasta single per concentrarsi maggiormente sulla famiglia e le sue figlie?».

