Amici, scontro tra Holden e Lorella Cuccarini: «Faccio le sei di mattina per produrre il mio EP». La prof: «Anche gli altri lavorano»

La seconda manche di Amici si apre con un guanto di sfida tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Mida contro Holden su una prova di creatività. All'inizio della gara, Rudy Zerbi prende la parola per comunciare che il suo allievo, Holden non è riuscito a preparare in tempo il guanto di sfida perché era impegnato nella produzione del suo nuovo Ep, scelta presa da lui stesso perché lui è anche produttore. «Non ricevo alert da Holden sul fatto che non sta rpeparando il guanto di sfida e quindi mi sa che noi perderemo questa prova a tavolino perché non abbiamo la possibilità di cantarla. Il regololamento è chiaro: se il guanto viene accettato, queste sono le conseguenze».

La risposta di Holden

Holden ha voluto prendere parola per spiegare e sottolineare il suo lavoro fatto negli ultimi mesi: «Sono tre settimane che faccio le sei di mattina per preparare e mandare le canzoni per la pubblicare le canzoni.

Lorella Cuccarini puntualizza

Lorella Cuccarini ha voluto puntualizzare che tutti all'interno della scuola di Amici si impegnano duramente e lavorano. Holden ha fatto una scelta importante, quella di autoprodursi il suo EP, ma questo non vuol dire che gli altri hanno lavorato di meno. «Gli altri ragazzi hanno preparato e lavorato tanto», ma Holden risponde a tono: «Gli altri ragazzi devono mandare solo le voci, io mi sono occupato di ogni sfumatura del mio album».

«Gli altri ragazzi, quando si affidano al produttore non lavorano di meno: è una scelta diversa», interviene Maria De Filippi per cercare di placare gli animi che si stavano scaldando. «È una scelta e un problema che hanno affrontato tutti i ragazzi, bisogna essere pragmatici e capire come preparare le sfide della settimana e della puntata», conclude Lorella. Il guanto di sfida viene vinto a tavolino da Mida, con amarezza della Cuccarini a cui non piace vincere così.

La reazione del pubblico

Il pubblico a casa non sembra aver apprezzato le parole di Holden e su X si è accesa una vera e propria discussione tra chi lo difendeva a spada tratta e chi, invece, lo ha accusato di essersi lamentato: «Holden é un grandissimo piagnucolone. Inutile screditare il lavoro altrui semplicemente per tentare di giustificarsi arrampicandosi sugli specchi».

