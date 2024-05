Eros Ramazzotti, baci e abbracci con Dalila Gelsomino nella Laguna di Bacalar: «Amor lindo»

di Cristina Siciliano

«Mi amor lindo», scrive Dalila Gelsomino a corredo della foto che ritrae lei e la sua dolce metà, Eros Ramazzotti, abbronzati con l'amore negli occhi. Una love story alla luce del sole: i due si immortalano in uno scatto mentre sono immersi nelle acque turchesi della Laguna di Bacalar in Messico, nota anche come la Laguna dei sette colori. Tra baci, coccole e sorrisi Eros e Dalila mostrano che tra di loro c'è una grande affinità. La coppia infatti ha deciso di fare il bagno nelle acque della Laguna dei sette colori e si è concessa un po' di coccole. Nelle foto, infatti, i due si abbracciano, si baciano e si divertono.

La coppia

A quattro anni dalla fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, Eros si è innamorato di Dalila Gelsomino, 26 anni in meno a lui. L'amore tra i due è cominciato probabilmente nel 2023 sulle spiagge messicane e più precisamente a Cancun, dove Dalila vive da diversi anni e lavora nel settore immobiliare.

La foto con cui Eros Ramazzotti ha dato per la prima volta la notizia della loro relazione via social infatti è stata scattata a marzo 2023, proprio in Messico dove ora hanno deciso nuovamente di rilassarsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA